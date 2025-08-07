NeXT Sosyal ile tekrar gündeme gelen açık kaynak kod nedir, neden öne çıkıyor?

Dolar
Betül Sümeyye Us  | 07.08.2025 - Güncelleme : 07.08.2025
İstanbul

Yerli ve milli imkanlarla TEKNOFEST girişimcisi gençler tarafından hayata geçirilen sosyal medya platformu NeXT Sosyal, kısa sürede yüz binlerce kullanıcıya ulaştı. NeXT Sosyal’in öne çıkan özelliklerini, Mastodon alt yapısını ve açık kaynak kodun sunduğu avantajları Siber Güvenlik Uzmanı Hamza Şamlıoğlu ile konuştuk.

