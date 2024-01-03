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Türkiye Yazarlar Birliğinin 2023 yılı ödüllerini konuştuk

Ümmühan Atak  | 03.01.2024 - Güncelleme : 03.01.2024
Türkiye Yazarlar Birliğinin 2023 yılı ödüllerini konuştuk

Ankara

Türkiye Yazarlar Birliğinin (TYB) "2023 Yılı Yazar, Fikir Adamı ve Sanatçıları Ödülleri"ni kazananlar açıklandı. Ankara Sosyal Bilimler Üniversitesi Rektörü ve TYB Genel Başkanı Prof. Dr. Musa Kazım Arıcan ile TYB ödüllerinin önemini ve 2023 yılında ödül verilecek isimleri konuştuk.

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