“Nekbe” döneminde Filistin’de neler yaşandı? Bugün yaşananlarla benzerliği neler?
Ankara
İsrail Devleti’nin kuruluşuyla topraklarından sürülen Filistinliler açısından “Büyük Felaket” olarak olarak görülen Nekbe’de yaşananları ve günümüzde Filistin’de yaşananlarla benzerliğini, FSMVÜ Rektör Yardımcısı ve Tarih Bölümü Başkanı Prof. Dr. Zekeriya Kurşun ile konuştuk.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.