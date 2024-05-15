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“Nekbe” döneminde Filistin’de neler yaşandı? Bugün yaşananlarla benzerliği neler?

Betül Sümeyye Us  | 15.05.2024 - Güncelleme : 15.05.2024
“Nekbe” döneminde Filistin’de neler yaşandı? Bugün yaşananlarla benzerliği neler?

Ankara

İsrail Devleti’nin kuruluşuyla topraklarından sürülen Filistinliler açısından “Büyük Felaket” olarak olarak görülen Nekbe’de yaşananları ve günümüzde Filistin’de yaşananlarla benzerliğini, FSMVÜ Rektör Yardımcısı ve Tarih Bölümü Başkanı Prof. Dr. Zekeriya Kurşun ile konuştuk.

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