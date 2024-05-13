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Azerbaycan-Ermenistan barış süreci nasıl ilerliyor?

Tuba Memiş  | 13.05.2024 - Güncelleme : 13.05.2024
Azerbaycan-Ermenistan barış süreci nasıl ilerliyor?

Ankara
Azerbaycan Dışişleri Bakanı Ceyhun Bayramov ile Ermenistan Dışişleri Bakanı Ararat Mirzoyan, barış anlaşması müzakereleri kapsamında Kazakistan’ın Almatı şehrinde bir araya geldi. Kafkaslar’ı ilgilendiren ve Türkiye dahil çoğu ülkenin destek vermeye çalıştığı barış sürecini Anadolu Ajansı Bakü Muhabiri Ruslan Rehimov ile konuştuk. 

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