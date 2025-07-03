Gürcistan'da iç ve dış siyasette neler oluyor?
Ankara
Tiflis'te, geçen yılki AB yanlısı protestolarda tutuklanan göstericilerin serbest bırakılması talebiyle yeniden sokaklara çıkıldı. Mahreç Dünya’da bu bölümde, protestoların Gürcistan’ın iç ve dış politikasına yansımalarını Anadolu Ajansı Tiflis Muhabiri Davit Kachkachishvili ile konuştuk.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.