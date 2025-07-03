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Gürcistan'da iç ve dış siyasette neler oluyor?

Tuba Memiş  | 03.07.2025 - Güncelleme : 03.07.2025
Gürcistan'da iç ve dış siyasette neler oluyor?

Ankara

Tiflis'te, geçen yılki AB yanlısı protestolarda tutuklanan göstericilerin serbest bırakılması talebiyle yeniden sokaklara çıkıldı. Mahreç Dünya’da bu bölümde, protestoların Gürcistan’ın iç ve dış politikasına yansımalarını Anadolu Ajansı Tiflis Muhabiri Davit Kachkachishvili ile konuştuk.

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