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Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, Engelliler Haftası dolayısıyla sivil toplum kuruluşları temsilcileriyle Darülaceze Başkanlığında bir araya geldiği programda konuşuyor
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Türk Dil Bayramı neden önemli?

13 Mayıs Türk Dil Bayramı vesilesiyle Türk Dil Kurumu Başkan Yardımcısı Doç. Dr. Harun Şahin ile Türk dilinin önemini ve bir dilin zaman içinde nasıl gelişip değiştiğini konuştuk.

Ümmühan Atak  | 14.05.2024 - Güncelleme : 14.05.2024
Türk Dil Bayramı neden önemli?

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