Dolar
41.16
Euro
47.99
Altın
3,546.55
ETH/USDT
4,375.30
BTC/USDT
111,644.00
BIST 100
10,678.37
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
İzmir'in Torbalı ilçesinde düşen eğitim uçağında bulunan pilot yaşamını yitirdi. Olay yerinden yayındayız.
logo
Podcast

Türkiye, Dünya Kupası yolunda nasıl bir başlangıç yapacak?

Tuba Memiş Çürük  | 03.09.2025 - Güncelleme : 03.09.2025
Türkiye, Dünya Kupası yolunda nasıl bir başlangıç yapacak?

Ankara
A Milli Futbol Takımı, 2026 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri E Grubu’ndaki ilk maçına çıkıyor. Rakip Gürcistan. Zorlu grupta İspanya ve Bulgaristan da var. Milli takımda son durum ne, nasıl bir maç bizi bekliyor? Anadolu Ajansı Spor Global ve Özel Haberleri Müdür Yardımcısı Hilmi Sever anlattı.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Adalet Bakanı Tunç: Yargı kararına uyulması hukuk devletinin gereğidir
Türk Kızılaydan Afganistan'daki depremzedelere insani yardım desteği
KVKK, çocukların kişisel verileri için velilere tavsiyelerde bulundu
Deprem bölgesinde yapımı tamamlanan 300 bininci konutun kurası Malatya'da çekilecek
Hava Kuvvetleri, Türkiye'nin yardım malzemelerini taşıyan kargo uçağını Afganistan'a gönderdi

Benzer haberler

Denizlerdeki kirlilik, yediğimiz balıklara geçiyor mu?

Denizlerdeki kirlilik, yediğimiz balıklara geçiyor mu?

Türkiye, Dünya Kupası yolunda nasıl bir başlangıç yapacak?

Şanghay Zirvesi (ŞİÖ), küresel ölçekte yeni bir kutbu mu temsil ediyor?

Çin’de düzenlenen ŞİÖ Zirvesi’nde neler öne çıktı?

Çin’de düzenlenen ŞİÖ Zirvesi’nde neler öne çıktı?

Ressam Cemal Toy’un “Kalp Hizası” sergisinde hangi eserler var?

Ressam Cemal Toy’un “Kalp Hizası” sergisinde hangi eserler var?
TEKNOFEST Mavi Vatan, Türkiye’nin savunma ve denizcilik vizyonuna dair neyi ifade ediyor?

TEKNOFEST Mavi Vatan, Türkiye’nin savunma ve denizcilik vizyonuna dair neyi ifade ediyor?
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet