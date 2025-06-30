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Trump’ın sözleri Netanyahu’nun yolsuzluk davasının ertelenmesinde ne kadar etkili oldu?

Ömer Faruk Çalışkan  | 30.06.2025 - Güncelleme : 30.06.2025
Trump’ın sözleri Netanyahu’nun yolsuzluk davasının ertelenmesinde ne kadar etkili oldu?

Ankara
İsrail Başbakanı Netanyahu’nun yolsuzluk davası ertelendi. ABD Başkanı Trump, Netanyahu’yu “kahraman” ilan ederek İsrail yargısını açıkça eleştirmişti. Bu açıklamaların ardından yaşanan gelişmeleri ve davanın ertelenmesini, Anadolu Ajansı Orta Doğu Haberleri Müdürü Turgut Alp Boyraz ile konuştuk.

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