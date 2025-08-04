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Sosyal medya platformları kişisel mahremiyet alanını nasıl etkiliyor?

Betül Sümeyye Us  | 04.08.2025 - Güncelleme : 04.08.2025
Sosyal medya platformları kişisel mahremiyet alanını nasıl etkiliyor?

İstanbul
Sosyal medya platformlarında kullanıcılar, görünür olmak ve dikkat çekmek uğruna özel hayatlarını kamusal alana taşıyor. Peki, bu durum kişisel mahremiyet ve bireysel haklar açısından ne ifade ediyor? Dijitalleşmeyle birlikte mahremiyet kavramı nasıl değişti? Dicle Üniversitesi Öğretim Görevlisi Dr. Uğur Arslan ile konuştuk.

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