Dolar
41.83
Euro
48.39
Altın
4,128.19
ETH/USDT
3,968.20
BTC/USDT
111,164.00
BIST 100
10,479.53
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
Mersin Uluslararası Limanı'ndan insani yardım malzemesi taşıyan "Akdeniz" gemisi Gazzeye doğru hareket ediyor
logo
Podcast

Türkiye-Gürcistan maçı öncesi A Milli Futbol Takımı'nda son durum ne?

Tuba Çürük  | 14.10.2025 - Güncelleme : 14.10.2025
Türkiye-Gürcistan maçı öncesi A Milli Futbol Takımı'nda son durum ne?

Ankara

A Milli Futbol Takımı bu akşam 21.45’te Gürcistan karşısına çıkıyor. İspanya 9 puanla lider, Türkiye 6 puanla ikinci, Gürcistan 3 puanla üçüncü sırada. Teknik Direktör Montella’nın oyun planı, Berke Özer’in kamptan ayrılışını ve takımdaki son durumunu Anadolu Ajansı Spor Global ve Özel Haberleri Müdür Yardımcısı Hilmi sever ile değerlendirdik.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Gazze'ye 900 ton insani yardım malzemesi taşıyan "Akdeniz" gemisi yola çıktı
Depremlerin vurduğu Hatay'da 11,2 kilometrelik atık su tüneli inşa ediliyor
1000 hakim ve savcı yardımcısı alımıyla ilgili sınav ilanı yayımlandı
Üniversiteli Büşra'nın ölümüne ilişkin erkek arkadaşına ağırlaştırılmış müebbet hapis talebi
Gazze'ye ulaştırılacak insani yardım malzemeleri "İyilik Gemisi"ne yüklendi

Benzer haberler

Mısır’daki imzalar tarihe nasıl geçecek?

Mısır’daki imzalar tarihe nasıl geçecek?

Türkiye-Gürcistan maçı öncesi A Milli Futbol Takımı'nda son durum ne?

Tiyatro oyunlarını ödüllendirirken göz ardı edilen unsurlar ne?

“Ailemiz Geleceğimiz Fotoğraf Yarışması”na gönderilen fotoğraflarda hangi nitelikler aranacak?

“Ailemiz Geleceğimiz Fotoğraf Yarışması”na gönderilen fotoğraflarda hangi nitelikler aranacak?
Nobel ile Batı’nın kültürel hegemonyası arasında nasıl bir ilişki var?

Nobel ile Batı’nın kültürel hegemonyası arasında nasıl bir ilişki var?
Gazze ateşkes planı hangi aşamalardan geçecek?

Gazze ateşkes planı hangi aşamalardan geçecek?
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet