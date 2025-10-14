Türkiye-Gürcistan maçı öncesi A Milli Futbol Takımı'nda son durum ne?
Ankara
A Milli Futbol Takımı bu akşam 21.45'te Gürcistan karşısına çıkıyor. İspanya 9 puanla lider, Türkiye 6 puanla ikinci, Gürcistan 3 puanla üçüncü sırada. Teknik Direktör Montella'nın oyun planı, Berke Özer'in kamptan ayrılışını ve takımdaki son durumunu Anadolu Ajansı Spor Global ve Özel Haberleri Müdür Yardımcısı Hilmi sever ile değerlendirdik.