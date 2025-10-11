Dolar
41.85
Euro
48.62
Altın
4,017.12
ETH/USDT
3,800.00
BTC/USDT
111,207.00
BIST 100
10,720.36
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Podcast

Nobel ile Batı’nın kültürel hegemonyası arasında nasıl bir ilişki var?

Tuba Çürük  | 11.10.2025 - Güncelleme : 11.10.2025
Nobel ile Batı’nın kültürel hegemonyası arasında nasıl bir ilişki var?

Ankara

Her yıl olduğu gibi bu yıl da Nobel Ödülleri tartışmalarla gündemde. 2025 Nobel Barış Ödülü Venezuela’dan Maria Corina Machado’ya verildi. Peki Nobel’in “insanlığa hizmet” ilkesi bugün hala geçerli mi? Nobel’in neyi ödüllendirdiğini Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Oğuzhan Bilgin’le konuştuk.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Yargıtaydan "aldatıldığını ispatlamak için video kaydı almak suç değil" kararı
Bilecik'in tescilli "Çukurören biberi"nin üretim alanı kuraklık nedeniyle azaldı
Emine Erdoğan'dan 5. Rize Gastronomi Günleri'ne ilişkin video paylaşımı
Türkiye ve dünya gündemi
Bakan Yerlikaya "uyuşturucu baronu" ile suç örgütü üyesinin BAE'de yakalanarak Türkiye'ye getirildiğini duyurdu

Benzer haberler

Nobel ile Batı’nın kültürel hegemonyası arasında nasıl bir ilişki var?

Nobel ile Batı’nın kültürel hegemonyası arasında nasıl bir ilişki var?

Gazze ateşkes planı hangi aşamalardan geçecek?

Sanat, kadının aile içindeki emeğini ve gücünü nasıl görünür kılar?

Dijitalleşme dikkat süresini ve odaklanmayı nasıl azaltıyor?

Dijitalleşme dikkat süresini ve odaklanmayı nasıl azaltıyor?

Gazze ateşkesi Trump’ın eseri mi?

Gazze ateşkesi Trump’ın eseri mi?
Gazze ateşkesi barış getirecek mi?

Gazze ateşkesi barış getirecek mi?
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet