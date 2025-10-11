Nobel ile Batı’nın kültürel hegemonyası arasında nasıl bir ilişki var?
Ankara
Her yıl olduğu gibi bu yıl da Nobel Ödülleri tartışmalarla gündemde. 2025 Nobel Barış Ödülü Venezuela’dan Maria Corina Machado’ya verildi. Peki Nobel’in “insanlığa hizmet” ilkesi bugün hala geçerli mi? Nobel’in neyi ödüllendirdiğini Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Oğuzhan Bilgin’le konuştuk.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.