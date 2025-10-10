Dolar
Sanat, kadının aile içindeki emeğini ve gücünü nasıl görünür kılar?

Ümmühan Atak  | 10.10.2025 - Güncelleme : 10.10.2025
Kadın ve Demokrasi Vakfının (KADEM), "Aile Yılı" kapsamında KADEM Sanat Dijital Platformu aracılığıyla, "Kadın ve Aile" temalı fotoğraf yarışması düzenledi. Kadının aile içindeki emeğini ve dönüştürücü rolünü sanatın diliyle görünür kılmaya dair KADEM Yönetim Kurulu Başkanı Canan Sarı ile konuştuk.

