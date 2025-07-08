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Rusya ile Azerbaycan arasında yaşanan diplomatik gerilim, ikili ilişkilerde kalıcı bir kırılmaya yol açar mı?

Tuba Memiş  | 08.07.2025 - Güncelleme : 08.07.2025
Rusya ile Azerbaycan arasında yaşanan diplomatik gerilim, ikili ilişkilerde kalıcı bir kırılmaya yol açar mı?

Ankara

25 Aralık 2024’te Azerbaycan Hava Yolları’na ait bir yolcu uçağının Rus "Pantsir-S" hava savunma sistemi saldırısına maruz kalarak düşmesi, Bakü ve Moskova arasında gerilime neden olmuştu. Öte yandan Yekaterinburg'daki Azerbaycan vatandaşlarına işkence iddiaları iki ülke arasındaki diplomatik gerilimi tırmandırdı. Azerbaycan-Rusya ilişkilerin yönü nereye evriliyor? Karabağ, iki ülke için kırılma noktası mıydı? Kırıkkale Üniversitesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Merve Suna Özel Özcan ile konuştuk.

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