Rusya ile Azerbaycan arasında yaşanan diplomatik gerilim, ikili ilişkilerde kalıcı bir kırılmaya yol açar mı?
Ankara
25 Aralık 2024’te Azerbaycan Hava Yolları’na ait bir yolcu uçağının Rus "Pantsir-S" hava savunma sistemi saldırısına maruz kalarak düşmesi, Bakü ve Moskova arasında gerilime neden olmuştu. Öte yandan Yekaterinburg'daki Azerbaycan vatandaşlarına işkence iddiaları iki ülke arasındaki diplomatik gerilimi tırmandırdı. Azerbaycan-Rusya ilişkilerin yönü nereye evriliyor? Karabağ, iki ülke için kırılma noktası mıydı? Kırıkkale Üniversitesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Merve Suna Özel Özcan ile konuştuk.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.