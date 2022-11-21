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Pençe-Kılıç Harekatı’nın stratejik hedefleri neler?

Halil İbrahim Ciğer   | 21.11.2022
Pençe-Kılıç Harekatı’nın stratejik hedefleri neler?

Ankara
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Irak ve Suriye'nin kuzeyinde teröristler tarafından üs olarak kullanılan bölgelere "Pençe-Kılıç Hava Harekatı" yapılması emrini verdi. Hava harekatıyla 89 hedef imha edildi. Cumhurbaşkanlığı Güvenlik ve Dış Politikalar Kurulu Üyesi ve Yeditepe Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Mesut Hakkı Caşın ile konuştuk.

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