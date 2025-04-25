Dolar
38.41
Euro
43.68
Altın
3,298.22
ETH/USDT
1,787.20
BTC/USDT
94,771.00
BIST 100
9,463.44
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Podcast

Pakistan ve Hindistan arasındaki kriz neden tırmanıyor?

Tuba Memiş Çürük  | 25.04.2025 - Güncelleme : 25.04.2025
Pakistan ve Hindistan arasındaki kriz neden tırmanıyor?

Ankara
Cammu Keşmir’in Pahalgam bölgesinde meydana gelen silahlı saldırıda 26 sivil hayatını kaybetti. Saldırıdan Pakistan’ı sorumlu tutan Hindistan, Pakistanlı diplomatları istenmeyen kişi ilan edip İndus Suları Anlaşması’nı askıya aldığını duyurdu. Pakistan ise suyun akışına müdahale edilmesini “savaş nedeni” olarak değerlendireceklerini bildirdi. İki nükleer güç arasındaki bu gerilim bölgede istikrarı nasıl etkiler? Anadolu Ajansı Dış Haberler Muhabiri Nazım Taşçı ile değerlendirdik.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Depremde 103 kişinin öldüğü Ebrar Sitesi D Blok'a ilişkin yargılama sürdü
Sakarya'da bir iş yerinde "kraliyet pitonu" bulundu
İzmir'de 5 kardeşin öldüğü yangın soruşturmasında anneyle ilgili iddianame tamamlandı
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Türk milletinin fedakarlığı, cesareti ve azmi 'Çanakkale Ruhu'nu bizlere emanet etmiştir
İBB iştiraki Metro İstanbul işçileri, grev kararı aldı

Benzer haberler

Pakistan ve Hindistan arasındaki kriz neden tırmanıyor?

Pakistan ve Hindistan arasındaki kriz neden tırmanıyor?

İngiltere, Çin ile ekonomik bağlarını neden koparmak istemiyor? 

Milli Mücadele’nin Yol Haritası: Misak-ı Milli

İstanbul’daki deprem neyin habercisi?

İstanbul’daki deprem neyin habercisi?
Küresel ısınma Türkiye’ye neler getiriyor?

Küresel ısınma Türkiye’ye neler getiriyor?
Everest 2025: Zirveye giden en riskli sezon mu olacak?

Everest 2025: Zirveye giden en riskli sezon mu olacak?
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet