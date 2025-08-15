Kurtuba Ulu Cami İslam dünyası için neden önemli?
Ankara
İspanya'nın güneyindeki Endülüs bölgesinde bulunan tarihi Kurtuba Cami-Katedrali'nde çıkan yangın çok büyümeden söndürüldü ama bu tarihi caminin nasıl korunduğu da tartışmaları beraberinde getirdi. Sakarya Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Lütfi Şeyban ile Endülüs dini mimarisinin en tanınmış ve en büyük binası olan Kurtuba Ulu Cami'nin İslam dünyasındaki önemini konuştuk.