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Ticaret Bakanı Ömer Bolat, İstanbul’da düzenlenen Türkiye-Tanzanya İş Forumu'nda konuşuyor. İsrail'in İran'a yönelik saldırı haberleri sonrası son duruma ilişkin Tahran’dan yayındayız Gazze'ye yardım ulaştırılması için 3 bin 774 ton insani yardım malzemesiyle Türkiye'den uğurlanan "9. İyilik Gemisi" Mısır’ın El Ariş Limanı’na giriş yapıyor.
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Küresel ısınmada 2 derecelik artış ne getirecek?

Dünyanın bir bölgesinde kuraklık kaygısı yaşanırken diğer yanda sıcak hava dalgaları etkili oluyor. Küresel ısınmada yeni hedef 2 derece mi? Prof. Dr. Murat Türkeş’le olası 2 derecelik artışın sonuçlarını konuştuk.

Faruk Çalışkan  | 19.04.2024 - Güncelleme : 19.04.2024
Küresel ısınmada 2 derecelik artış ne getirecek?

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