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‘Gönüller yapmaya gelen’ Yunus Emre neyi arıyordu?

Ümmühan Atak  | 02.05.2024 - Güncelleme : 02.05.2024
‘Gönüller yapmaya gelen’ Yunus Emre neyi arıyordu?

Ankara
Vefatının 703. yılında halk ozanı Yunus Emre’yi konuştuk. Eskişehir Osmangazi Üniversitesi (ESOGÜ) İlahiyat Fakültesi İslam Felsefesi Öğretim Üyesi ve Yunus Emre Araştırma Merkezi Müdürü Prof. Dr. Kamil Sarıtaş, Yunus Emre’nin söyleyiş tarzındaki incelikleri anlattı.

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