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İskoçya Başbakanı Hamza Yusuf neden istifa etti?

Tuba Memiş  | 02.05.2024 - Güncelleme : 02.05.2024
İskoçya Başbakanı Hamza Yusuf neden istifa etti?

Ankara
İskoçya Bölgesel Başbakanı ve İskoçya Ulusal Partisi'nin lideri Hamza Yusuf görevlerinden istifa etti. Peki, Yusuf’un istifasına giden süreçte neler oldu? Bundan sonra İskoçya’da neler olacak? Anadolu Ajansı Londra Muhabiri Zuhal Demirci ile konuştuk. 


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