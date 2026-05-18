HAVELSAN, HvBS Hava Kuvvetleri Bilgi Sistemi'nin EFES-2026 Birleşik, Müşterek Fiili Atışlı Arazi Tatbikatı'nda da hava unsurlarının en önemli destekçisi olduğunu belirtti.

Milli yazılım HvBS, EFES-2026'da Hava Kuvvetleri'ne güç kattı HAVELSAN, HvBS Hava Kuvvetleri Bilgi Sistemi'nin EFES-2026 Birleşik, Müşterek Fiili Atışlı Arazi Tatbikatı'nda da hava unsurlarının en önemli destekçisi olduğunu belirtti.

Şirket tarafından yapılan sosyal medya paylaşımında, HvBS'nin dünyanın en gelişmiş komuta kontrol bilgi sistemleri arasında gösterildiğine işaret edildi. Paylaşımda, şu ifadelere yer verildi:

"Hava Kuvvetleri Bilgi Sistemimiz HvBS, EFES 2026'da da hava unsurlarımızın en önemli destekçisi. Operasyonel hazırlık süreçlerini birkaç dakika gibi kısa sürelere indiren HvBS, NATO'da devam eden Alternatif Hava Komuta Kontrol Sistemleri teknik analiz çalışması sonrası İttifak'ın ihtiyaçlarını karşılayacak en olgun sistemlerden biri olarak değerlendirildi ve kendini kanıtladı. Muharebe yönetiminden kaynaklar yönetimine hava kuvvetlerinin tüm fonksiyonel alanlarını kapsayan HvBS, modern harbin önceliklendirdiği karar üstünlüğüne katkısı ile hava hakimiyetinin sağlanmasında bir kuvvet çarpanı."

Tarayıcınız video oynatmayı desteklemiyor.

Hava Kuvvetleri yönetimindeki harekat, istihbarat ve uçuş eğitim süreçlerini desteklemek üzere geliştirilen HvBS, farklı teknoloji ve mimarilerin birlikte kullanıldığı, saatlik zaman dilimine sahip operasyonel hazırlık sürelerini, birkaç dakikaya indiriyor. Dünyanın en kapsamlı Komuta Kontrol Bilgi Sistemleri’nden biri olan çözüm, üstün ve işlevsel özellikleri ile Hava Kuvvetlerinin tüm potansiyel ihtiyaçlarını karşılayabilecek güçlü bir altyapıda tasarlandı.