İstanbul'da sanatseverleri hafta boyunca dopdolu bir program bekliyor İstanbul'da hafta boyunca birçok sergi, tiyatro oyunu, konser ve opera sanatseverlerin beğenisine sunulacak.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Şehir Tiyatroları sahnelerinde bugün ve yarın "40. Genç Günler" festivali kapsamında Yeni Yüzyıl, Beykent, Bahçeşehir, İstanbul Bilgi, Muğla Sıtkı Koçman, Sabancı, Galatasaray ve Marmara Üniversitesi öğrencilerinin sahneye koyduğu oyunlar izleyiciyle buluşacak.

İstanbul Devlet Tiyatrosu 19-22 Mayıs'ta Mecidiyeköy Büyük Sahne'de "Kaçaklar" oyununu sahneleyecek.

"17. Uluslararası İstanbul Opera ve Bale Festivali" 21 Mayıs'ta başlayacak

İstanbul Devlet Opera ve Balesi (İDOB) tarafından bu yıl 17. kez düzenlenecek "Uluslararası İstanbul Opera ve Bale Festivali" kapsamında 21 Mayıs'ta İtalyan besteci Gaetano Donizetti tarafından bestelenen üç perdelik "Lucia Di Lammermoor" operasının prömiyeri Atatürk Kültür Merkezi'nde (AKM) yapılacak. Eser 23 Mayıs'ta da yeniden gösterilecek.

İspanyol yazar Alejandro Casona'nın 1949'da imza attığı "Ağaçlar Ayakta Ölür" adlı eserinden aynı adla tiyatroya uyarlanan oyun, 24 Mayıs'ta AKM'de gerçekleşecek 500. gösterimiyle sahnelere veda edecek. Başarılı oyuncu Nevra Serezli'nin sahnelere döndüğü oyun, sahnelendiği süre boyunca sanatçıya 11 ödül kazandırdı.

Zorlu Performans Sanatları Merkezi'nde (PSM) yarın "Müdahale", 20 Mayıs'ta "Devlerin Savaşı", 20-22 Mayıs'ta "Satıcının Ölümü" oyunları izlenebilecek.

Konserler ve gösteriler

İstanbul Devlet Türk Halk Müziği Korosu, 19 Mayıs Gençlik ve Spor Bayramı dolayısıyla yarın AKM'de "İstiklal Ateşi 1919'da Yakılan Meşale, Sonsuza Denk Yanıyor" başlıklı konser verecek. Ayrıca yarın AKM'de Devlet Halk Dansları Topluluğu, "Toprağın Sesi" adlı dans gösterisini beğeniye sunacak.

İstanbul Meydan Meşkleri Topluluğu, 20 Mayıs'ta AKM'de "Sema Mukabelesi" gerçekleştirecek.

Flütte Nihan Atalay Curti ile piyanoda İsaac Friedhoff-Calvo, Türk Telekom Prime Kahve Konserleri kapsamında 23 Mayıs'ta AKM'de sahnede olacak.

Sanatçı Fatih Erkoç, saksafonist, besteci ve prodüktör Anıl Şallıel ve caz vokalisti Selen Beytekin 23 Mayıs'ta AKM'de müzikseverlerle buluşacak.

"Anadolu Ateşi" 24 Mayıs'ta AKM'de performans sergileyecek.

Şarkıcı Yalın, 22-24 Mayıs'ta Volkswagen Arena'da, oyuncu Bergüzar Korel, "Hatırladıkça" başlıklı konseriyle 20 Mayıs'ta Zorlu PSM'de sevenleriyle buluşacak.

Harbiye Cemil Topuzlu Açıkhava Tiyatrosu'nda bugün Funda Arar ve Kubat, 21 Mayıs'ta Düş Sokağı Sakinleri, 22-23 Mayıs'ta Sibel Can, 24 Mayıs'ta ise Erkan Oğur, İsmail Hakkı Demircioğlu ve Erdal Erzincan konser verecekler.

Sergiler

Bağımsız Sanat Vakfı Kurucusu ve ressam Hülya Yazıcı'nın 30 yılı aşan sanatsal üretimini bir araya getiren "Perde" başlıklı retrospektif sergisi, Dolmabahçe Resim Müzesi Hüseyin Zekai Paşa Sergi Salonu'nda 31 Mayıs'a kadar görülebilecek.

Sanatçı Dr. Rahşan Düren'in, Venedik Bienali ile eş zamanlı başlayan "Play Again" seçkisi, 20 Mayıs'ta Tarhan Han'da ziyarete açılacak.

İç mimar Atilla Kuzu ve mimar Levent Çırpıcı, alüminyum profil sistemlerini, işlev, form ve algı arasındaki sınırları yeniden düşünmeye açan üretimlere dönüştürdükleri sergileriyle 6 Haziran'a kadar Goba Art & Design'da sanatseverleri ağırlayacak.

Meşher ve Sadberk Hanım Müzesi (SHM) tarafından, Koç Topluluğunun 100. kuruluş yılı dolayısıyla ziyarete açılan "Seyahat Sanatı" sergisi, 23 Mayıs 2027'ye kadar Meşher'de görülebilecek.

Kültür Medeniyet Vakfınca (KÜME) Karaköy Palas'ta hayata geçirilen ArtıKÜME Sanat Destekleri Programı'nın 2025 seçkisi ve ODAK Sergisi 17 Haziran'a kadar gezilebilir.

"Tulipomania" (Lale Çılgınlığı) sergisi, 30 Ağustos'a kadar İstanbul Lale Vakfına bağlı İstanbul Lale Müzesi Geçici Sergi Salonu'nda ziyaret edilebilecek.

Seramik sanatçısı Şeyma Balcı ve öğrencilerinin son dönemde hazırladığı "Doku" sergisi, Kuzguncuk Kültür Evi'nde 23 Mayıs'a kadar ziyaret edilebilecek.

Sanatçı ve akademisyen Nevzat Yıldırım'ın hazırladığı "Gök Kubbe" sergisi, 26 Temmuz'a kadar saat 09.00-17.00 saatlerinde Yıldız Holding Seminer Salonu'nda randevu alınarak ziyaret edilebilecek.

Hz. Muhammed'in hicri 1500. doğum yılına özel hazırlanan "Bereket Dairesi" sergisi, Mimar Sinan Galerisi'nde 21 Haziran'a kadar izleyicileri bekliyor.

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı ve Okçular Vakfının desteğiyle açılan "Gazze Mektupları" sergisi, Üsküdar Meydanı'nda 2 Haziran'a kadar görülebilecek.