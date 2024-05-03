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İsrail polisi, cuma namazı kılmak için Mescid-i Aksa’ya gitmek isteyen Filistinlilere kısıtlama getiriyor.
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İklim krizi ile mücadelede hangi alanlardaki dönüşüm öne çıkıyor?

Küresel ısınmaya yol açan sera gazlarının dörtte üçünü havaya bırakan sektörlerin başında enerji geliyor. Bu alandaki hangi başlıklarda dönüşüm daha zor? Uluslararası Enerji Ajansı Kıdemli Uzmanı Heymi Bahar ile konuştuk.

Sefa Şengül  | 03.05.2024 - Güncelleme : 03.05.2024
İklim krizi ile mücadelede hangi alanlardaki dönüşüm öne çıkıyor?

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