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Caz müzik nasıl ortaya çıktı? Türkiye’deki serüveni nasıl?

30 Nisan Uluslararası Caz Günü vesilesiyle Bilkent Üniversitesi Öğretim Üyesi Dr. Erhan Konuk ile caz müziğinin dünyada ve Türkiye’deki serüvenini, sosyolojik yönüyle taşıdığı anlam ve önemini konuştuk.

Ümmühan Atak  | 30.04.2024 - Güncelleme : 30.04.2024
Caz müzik nasıl ortaya çıktı? Türkiye’deki serüveni nasıl?

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