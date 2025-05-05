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Köprülü Mehmed Paşa Osmanlı Devleti'ndeki iktidar krizini nasıl sonlandırdı?

Betül Sümeyye Us  | 05.05.2025 - Güncelleme : 05.05.2025
Köprülü Mehmed Paşa Osmanlı Devleti'ndeki iktidar krizini nasıl sonlandırdı?

İstanbul
17. yüzyılda derin bir iktisadi ve askeri krizle sarsılan Osmanlı Devleti’nde, “Köprülüler Ailesi” otoritenin yeniden tesisi sürecinde nasıl bir rol üstlendi? Duraklama döneminde imparatorluğun eski gücünü ve itibarını yeniden kazanmasında Köprülü Mehmed Paşa’nın etkisi neydi? “Devlete Adanmış Bir Ömür: Köprülü Mehmed Paşa” kitabının yazarı Dr. Samet Tınas ile konuştuk.
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