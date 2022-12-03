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Kölelik modern çağlara nasıl taşındı, hangi saiklerle kaldırıldı?

Ömer Faruk Çalışkan   | 03.12.2022
Kölelik modern çağlara nasıl taşındı, hangi saiklerle kaldırıldı?

Ankara
2 Aralık Dünya Köleliğin Kaldırılması Günü vesilesiyle insanlık tarihi kadar eski olan köleliğin, modern hayata gelene dek hangi süreçlerden geçtiğini ve kaldırılmasına giden faktörleri İstanbul Medeniyet Üniversitesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Fatih Durgun’la konuştuk. Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
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