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Kalıcı olan edebi eserlerin ortak noktası nedir?

Türkiye Yazarlar Birliği, ESKADER ve Necip Fazıl Ödülleri gibi prestijli ödüllere layık görülen eserler kaleme alan Yazar Mukadder Gemici ile kişisel yazım yolculuğunu ve edebiyatta kalıcı olmanın kodlarını konuştuk.

Ümmühan Atak  | 16.04.2024 - Güncelleme : 16.04.2024
Kalıcı olan edebi eserlerin ortak noktası nedir?

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