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Hatay’ın yeni tasarım planı hazır

Halil İbrahim Ciğer  | 29.04.2024 - Güncelleme : 29.04.2024
Hatay’ın yeni tasarım planı hazır

Ankara
6 Şubat depremlerinde büyük yara alan Hatay'ın yeniden tasarım planı, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı, Kültür ve Turizm Bakanlığı ve Türkiye Tasarım Vakfı'nın (TTV) iş birliğiyle gerçekleştirildi. 400 mimar, mühendis ve tasarımcı ile 4 bine yakın personel gönüllü olarak yaklaşık bir yıl boyunca çalıştı. Detayları, projede yer alan çalışanlarla konuştuk.

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