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Trump’ın yaptırımları kaldırma kararı Suriye’de nasıl yankı buldu?

Tuba Memiş Çürük  | 15.05.2025 - Güncelleme : 15.05.2025
Trump’ın yaptırımları kaldırma kararı Suriye’de nasıl yankı buldu?

Ankara
Trump, Suriye'ye yönelik yaptırımları kaldırmayı planladığını duyurdu. Bu hafta Mahreç Dünya’da Trump’ın Suriye’nin yeni lideri Ahmed Şara ile görüşmesini, Türkiye ve Suudi Arabistan’ın diplomatik katkılarını, Anadolu Ajansı Suriye Muhabiri Muhammed Karabacak ile konuştuk.

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