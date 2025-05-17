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Atama kararları Resmi Gazete'de

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla yapılan atamalara ilişkin kararlar, Resmi Gazete'de yayımlandı.

Fatih Gökbulut  | 17.05.2025 - Güncelleme : 17.05.2025
Atama kararları Resmi Gazete'de

Ankara

Buna göre, Vakıflar Genel Müdürlüğü Genel Müdür Yardımcılığına, Rehberlik ve Teftiş Başkanı Mustafa Kemal Aran getirilirken, Rehberlik ve Teftiş Başkanlığına Kültür ve Turizm Bakanlığı Başmüfettişi Mustafa Babur atandı.

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Ayrıca, Kapadokya Alan Başkanlığına da Vakıflar Genel Müdür Yardımcısı Aydın Cem Aslanbay getirildi.

Kişisel Verileri Koruma Kurulu üyeliklerine, Hasan Aydın ve Ayşenur Kurtoğlu'nun, Yükseköğretim Kurulu üyeliğine ise Prof. Dr. Rümeyza Kazancıoğlu'nun ataması yapıldı.

Sayıştay Savcılığına da Halil Cem Öztürk getirildi.

Rektör atamaları

Yükseköğretim Kanununun 13. maddesi ile 3 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 2, 3 ve 7. maddeleri gereğince, Alanya Üniversitesi Rektörlüğüne Prof. Dr. Turan Sağer, Bartın Üniversitesi Rektörlüğüne Prof. Dr. Ahmet Akkaya, Bayburt Üniversitesi Rektörlüğüne Prof. Dr. Mutlu Türkmen, Çankırı Karatekin Üniversitesi Rektörlüğüne Prof. Dr. Mevlüt Karataş, Iğdır Üniversitesi Rektörlüğüne Prof. Dr. Ekrem Gürel, İstanbul Arel Üniversitesi Rektörlüğüne Prof. Dr. Ersin Göse, İstanbul Aydın Üniversitesi Rektörlüğüne ise Prof. Dr. İbrahim Hakkı Aydın atandı.

Öte yandan, Türk-Japon Bilim ve Teknoloji Üniversitesi Konseyi üyeliğine İbrahim Şenel'in ataması yapıldı.

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