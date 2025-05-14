Dolar
38.79
Euro
43.64
Altın
3,242.59
ETH/USDT
2,619.00
BTC/USDT
103,662.00
BIST 100
9,728.30
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
Türkiye’nin tüm denizlerinde icra edilen DENİZKURDU-II/2025 tatbikatı Antalya’da devam ediyor Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, Ankara’da Taşıma ve Pozisyonlama Cihazları Tanıtım ve Dağıtım Programı'nda konuşuyor
logo
Podcast

Tarımda genel sayım ile ne amaçlanıyor?

Ömer Faruk Çalışkan  | 14.05.2025 - Güncelleme : 14.05.2025
Tarımda genel sayım ile ne amaçlanıyor?

Ankara
Resmi Gazete’de yayınlanan Cumhurbaşkanlığı Genelgesi’nin ardından tüm tarımsal faaliyetlerin sayılıp ölçülmesi amaçlanıyor. Peki, sayım neden gerekli? Sayım öncesinde Türk tarımı nasıl bir tablo ortaya koyuyor? Cumhurbaşkanlığı Tarım ve Gıda Politikaları Kurulu Üyesi Prof. Dr. Aykut Gül ile konuştuk.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Antalya, NATO üyesi ülkelerin Dışişleri Bakanlarını ağırlıyor
Ölümlü veya yaralamalı trafik kazasında olay yerini terk eden sürücüye hapis cezası geliyor
Türkiye'de ortalama hane halkı büyüklüğü 2024'te 3,11 oldu
Cumhurbaşkanı Erdoğan, ABD-Suudi Arabistan-Suriye liderleriyle çevrim içi toplantıya katıldı
Pençe-Kilit Harekatı bölgesinde yıldırım düşmesi sonucu bir asker şehit oldu

Benzer haberler

Tarımda genel sayım ile ne amaçlanıyor?

Tarımda genel sayım ile ne amaçlanıyor?

Trump’ın Netanyahu’ya olan tutumu Gazze’deki süreci nasıl etkileyecek?

"Terörsüz Türkiye" hedefine doğru adım adım

Toplumun sesini dinlemek: Müziği düşünmek neden gereklidir?

Toplumun sesini dinlemek: Müziği düşünmek neden gereklidir?
5. Çermik Kitap Fuarı ve Kültür Sanat Festivali nasıl geçti?

5. Çermik Kitap Fuarı ve Kültür Sanat Festivali nasıl geçti?
“Stratejik ortaklık modeli” Türkiye-Irak ilişkilerini nasıl şekillendirecek?

“Stratejik ortaklık modeli” Türkiye-Irak ilişkilerini nasıl şekillendirecek?
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet