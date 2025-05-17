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Engelli bireylerin sorunlarının tespiti için Meclis Araştırma Komisyonu kurulması kararı Resmi Gazete'de

Engelli bireylerin toplumsal hayata katılmalarının güçlendirilmesi, karşılaştıkları sorunların tespit için Meclis Araştırma Komisyonu kurulmasına ilişkin TBMM Kararı, Resmi Gazete'de yayımlandı.

Fatih Gökbulut  | 17.05.2025 - Güncelleme : 17.05.2025
Engelli bireylerin sorunlarının tespiti için Meclis Araştırma Komisyonu kurulması kararı Resmi Gazete'de

Ankara

TBMM'nin "Engelli Bireylerin Toplumsal Hayata Katılmalarının Güçlendirilmesi, Karşılaştıkları Sorunların Tespit Edilmesi ve Bu Sorunlara Kalıcı Çözümler Üretilmesi Amacıyla Bir Meclis Araştırma Komisyonu Kurulmasına Dair Kararı"na göre, komisyon 22 üyeden oluşacak.

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Komisyonun çalışma süresi, başkan, başkanvekili, sözcü ve katip seçimi tarihinden başlamak üzere 3 ay olacak.

Komisyon, gerektiğinde Ankara dışında da çalışabilecek.

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