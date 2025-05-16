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ABD Başkanı Trump’ın İsrail’e bakışı değişti mi?

Ömer Faruk Çalışkan  | 16.05.2025 - Güncelleme : 16.05.2025
ABD Başkanı Trump’ın İsrail’e bakışı değişti mi?

Ankara

ABD Başkanı Trump’ın Orta Doğu turunda İsrail’e uğramaması dikkat çekti. Gazze’de soykırıma devam eden Netanyahu hükümeti, Trump’ın desteği olmadan ne yapacak? İsrail-ABD ilişkilerinin geldiği noktayı Anadolu Ajansı Kudüs Muhabiri Enes Canlı ile konuştuk.

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