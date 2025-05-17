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Antalya, Diyarbakır ve Kayseri'de Bölge İdare Mahkemesi kurulması kararı Resmi Gazete'de

Adalet Bakanlığınca, Antalya, Diyarbakır ve Kayseri'de bölge idare mahkemesi kurulmasına karar verildi.

Fatih Gökbulut  | 17.05.2025 - Güncelleme : 17.05.2025
Antalya, Diyarbakır ve Kayseri'de Bölge İdare Mahkemesi kurulması kararı Resmi Gazete'de

Ankara

Adalet Bakanlığının, Bölge İdare Mahkemelerinin Kurulması ve Yargı Çevrelerinin Belirlenmesi ile Vergi Mahkemesinin Kurulmasına ilişkin kararı bugünkü Resmi Gazete'de yayımlandı.

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Buna göre, 2576 sayılı Bölge İdare Mahkemeleri, İdare Mahkemeleri ve Vergi Mahkemelerinin Kuruluşu ve Görevleri Hakkında Kanun'un 2. ve 3. maddeleri uyarınca, İçişleri, Hazine ve Maliye ile Ticaret bakanlıklarının olumlu görüşleri alınarak, Antalya, Diyarbakır ve Kayseri'de Bölge İdare Mahkemesi ile Diyarbakır'da 2. Vergi Mahkemesinin kurulmasına karar verildi.

Karara göre, Antalya Bölge İdare Mahkemesinin yargı çerçevesi Antalya, Burdur ve Isparta, Diyarbakır Bölge İdare Mahkemesinin yargı çerçevesi Diyarbakır, Batman, Elazığ, Mardin, Siirt, Şırnak, Bingöl ve Muş, Kayseri Bölge İdare Mahkemesinin yargı çerçevesi ise Kayseri, Kırşehir, Nevşehir, Sivas ve Yozgat illeri olacak.

Bakan Tunç'tan bölge idare mahkemelerinin kurulmasına ilişkin paylaşım

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, söz konusu karara ilişkin sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, hukukun üstünlüğünü esas alan, gecikmeyen ve öngörülebilir bir adalet sistemi vizyonuyla hazırladıkları ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından açıklanan Türkiye Yüzyılı Yargı Reformu Strateji Belgesinde yer alan hedefleri doğrultusunda çalışmalarını sürdürdüklerini belirtti.

Bölgelerin coğrafi durumlarını ve iş hacmini dikkate alarak yapılan çalışmalar sonucunda Antalya, Diyarbakır ve Kayseri'de Bölge İdare Mahkemeleri kurduklarını bildiren Tunç, şunları kaydetti:

"Yargılamaların makul sürede sonuçlandırılması, adaletin gecikmeden tecellisi ve mahkemelerde ihtisaslaşmanın sağlanması amacıyla adımlarımızı kararlılıkla atıyoruz. Böylece Bölge İdare Mahkemesi sayımızı 9'dan 12'ye yükseltmiş olduk. Ayrıca Diyarbakır ilimizde vergi yargısını güçlendirmek amacıyla Diyarbakır 2. Vergi Mahkemesini de kurduk. Yeni kurduğumuz Bölge İdare Mahkemelerinin yargı çevrelerini, Antalya Bölge İdare Mahkemesi: Antalya, Burdur ve Isparta, Diyarbakır Bölge İdare Mahkemesi: Diyarbakır, Batman, Elazığ, Mardin, Siirt, Şırnak, Bingöl ve Muş, Kayseri Bölge İdare Mahkemesi: Kayseri, Kırşehir, Nevşehir, Sivas ve Yozgat olarak belirledik."

Bakan Tunç, Bölge İdare Mahkemelerinin Kurulması ve Yargı Çevrelerinin Belirlenmesi ile Vergi Mahkemesinin Kurulmasına ilişkin kararın Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdiğini aktararak, "Yargının etkinliğini artıracak, idari ve vergi yargılamalarının daha makul sürede sonuçlanmasını sağlayacak, vatandaşlarımızın yargı mercilerine erişimini daha da kolaylaştıracak mahkemelerimizin yargı teşkilatımıza, ülkemize ve milletimize hayırlı olmasını diliyorum." ifadesini kullandı.

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