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Trump’ın Netanyahu’ya olan tutumu Gazze’deki süreci nasıl etkileyecek?

Betül Sümeyye Us  | 13.05.2025 - Güncelleme : 13.05.2025
Trump’ın Netanyahu’ya olan tutumu Gazze’deki süreci nasıl etkileyecek?

Ankara
İsrail’in Gazze’de sürdürdüğü soykırım devam ederken İsrail basınında, ABD’nin İran’la müzakere arayışına girmesi, Yemen’de Husilerle sağlanan geçici ateşkes ve Beyaz Saray Ulusal Güvenlik Danışmanı Mike Waltz’ın görevden alınması, Trump ile Netanyahu arasında fikir ayrılıklarının büyüdüğüne dair yorumlara neden oldu. Diğer yandan, Amerikan vatandaşı İsrailli bir esirin serbest bırakılması da geçici bir ateşkes ihtimalini yeniden gündeme taşıdı. Peki ABD’nin İsrail’e askeri desteği azalır mı? Trump’ın Orta Doğu ziyareti Gazze’deki savaşı nasıl etkiler? Detayları Anadolu Ajansı Orta Doğu Haberleri Müdürü Turgut Alp Boyraz ile konuştuk.

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