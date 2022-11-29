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Göztepe-Altay maçında neler yaşandı?

Spor Toto 1. Lig'in 15. haftasında Göztepe ile Altay arasındaki maçta çıkan olaylarla ilgili İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı'nın başlattığı soruşturma devam ediyor. İzmir’deki AA Muhabiri Ali Korkmaz ile konuştuk.

Halil İbrahim Ciğer   | 29.11.2022
Göztepe-Altay maçında neler yaşandı?

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