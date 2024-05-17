Dolar
32.27
Euro
35.13
Altın
2,378.48
ETH/USDT
2,932.30
BTC/USDT
65,231.00
BIST 100
10,319.96
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Gündem

28 Şubat davası hükümlüsü eski generallerin cezaları kaldırıldı

28 Şubat davası hükümlüsü eski generaller Çevik Bir, Çetin Doğan, Erol Özkasnak, Fevzi Türkeri, Yıldırım Türker, Cevat Temel Özkaynak, Aydan Erol'un da aralarında bulunduğu 14 hükümlünün kalan cezaları kaldırıldı.

Fırat Taşdemir  | 17.05.2024 - Güncelleme : 17.05.2024
28 Şubat davası hükümlüsü eski generallerin cezaları kaldırıldı

Ankara

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın, 14 hükümlünün kalan cezalarının, sürekli hastalık ve kocama hali nedeniyle kaldırmasına ilişkin kararı, Resmi Gazete'de yayımlandı.

Buna göre, 28 Şubat davası hükümlüsü eski orgeneraller Çevik Bir, Çetin Doğan, Fevzi Türkeri, emekli korgeneral Yıldırım Türker, emekli koramiral Aydan Erol, emekli tümgeneraller Erol Özkasnak, Cevat Temel Özkaynak'ın kalan cezaları, sürekli hastalık ve kocama hali nedeniyle kaldırıldı.

Öte yandan hükümlüler Haci Sülük, Ali Efteraslan, Avni Yılmaz, Sevda Yüksel, Gülbey Sarıoğlu, Süleyman Tuna, Abdulhekim Yılmaz'ın cezaları aynı gerekçelerle affedildi.

Hükümlülerin kalan cezaları, sürekli hastalık, sakatlık ve kocama hali kapsamında bulunduğunu belirten Adli Tıp Kurumu raporu nedeniyle Anayasa'nın 104. maddesinin 16. fıkrası hükmü uyarınca kaldırıldı.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Dışişleri Bakanlığı Bakan Yardımcıları atamaları Resmi Gazete'de yayımlandı
28 Şubat davası hükümlüsü eski generallerin cezaları kaldırıldı
Osmaniye'de sağanak ve dolu hayatı olumsuz etkiledi
İstanbul'da hafriyat depolama ücretlerine yüzde 449'a varan oranda zam yapıldı
Kırklareli'nde atık yağ tesisinde çıkan yangın kontrol altına alındı

Benzer haberler

28 Şubat davası hükümlüsü eski generallerin cezaları kaldırıldı

28 Şubat davası hükümlüsü eski generallerin cezaları kaldırıldı

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet