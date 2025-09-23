Dolar
41.41
Euro
48.91
Altın
3,784.62
ETH/USDT
4,194.70
BTC/USDT
112,950.00
BIST 100
11,356.29
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Podcast

Filistin’i tanıma kararları iki devletli çözümün kapısını aralar mı?

Tuba Memiş Çürük  | 23.09.2025 - Güncelleme : 23.09.2025
Filistin’i tanıma kararları iki devletli çözümün kapısını aralar mı?

İstanbul

Birçok Avrupa ülkesinin Filistin’i devlet olarak tanıdığını ilan etmesi, diplomasi sahnesinde nasıl bir dönemeç oldu? Bu kararlar uluslararası hukukta ne ifade ediyor? İsrail ve Filistin arasında iki devletli çözüm mümkün mü? Kırıkkale Üniversitesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Merve Suna Özel Özcan ile konuştuk.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Artvin'de sel ve heyelan nedeniyle Camili'de mahsur kalan turistler helikopterlerle tahliye edildi
Ankara'da depolama tesisinin çöplüğünde yangın
İzmir Karşıyaka'da toplanmayan çöpler tepkiye neden oluyor
Denizli'de yangınlarda zarar gören alanlar 2 milyon 556 bin fidanla yeşillendirilecek
Marmara Bölgesi'nde perşembeden itibaren yağış bekleniyor

Benzer haberler

Filistin’i tanıma kararları iki devletli çözümün kapısını aralar mı?

Filistin’i tanıma kararları iki devletli çözümün kapısını aralar mı?

Gazze’deki soykırıma dünya sanatçılarının desteği nasıl ve neden artıyor?

TEKNOFEST 2025’in öne çıkan teknoloji ilkleri neler oldu?

Doktorluktan NASA’ya uzanan yolculuk nasıl başladı?

Doktorluktan NASA’ya uzanan yolculuk nasıl başladı?
Milli Teknoloji Hamlesi’nin yüzü TEKNOFEST'in hedefleri neler?

Milli Teknoloji Hamlesi’nin yüzü TEKNOFEST'in hedefleri neler?
TEKNOFEST 2025 İstanbul, sosyal medyada nasıl yankılandı?

TEKNOFEST 2025 İstanbul, sosyal medyada nasıl yankılandı?
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet