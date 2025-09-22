Doktorluktan NASA’ya uzanan yolculuk nasıl başladı?
İstanbul
Aile hekimi, kaligraf ve bilimsel görsel tasarımcı Dr. Mehmet Hakan Özsaraç’ın 8 görseli NASA’nın APOD platformunda yayımlandı. Bazı görselleri NASA’nın en çok beğenilen ilk 100 paylaşımı arasına girdi. Özsaraç’ın NASA’ya uzanan yolculuğunu ve astrofotoğrafçılığın uzay bilimine katkılarını konuştuk.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.