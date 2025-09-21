Dolar
logo
Podcast

TEKNOFEST 2025 İstanbul, sosyal medyada nasıl yankılandı?

TEKNOFEST 2025 İstanbul’un sosyal medyadaki yankılarını, NSosyal’in ‘Türkiye’nin dijital kamusal alanı’ olma yolunda kısa zamanda aldığı mesafeyi Anadolu Ajansı Sosyal Medya Haberleri Müdürü Sefa Şengül ile konuştuk.

Betül Sümeyye Us, Muhammed Ruhullah Musavi Deniz  | 21.09.2025 - Güncelleme : 21.09.2025
TEKNOFEST 2025 İstanbul, sosyal medyada nasıl yankılandı?

