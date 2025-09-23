Dolar
Birleşmiş Milletler 80. Genel Kurul oturumu
logo
Podcast

80. BM Genel Kurulu’nun gündeminde neler var?

Dünya genelindeki en büyük diplomatik etkinliklerden, Birleşmiş Milletler (BM) Genel Kurulu'nun 80'incisi, New York'ta başladı. BM Genel Kurulu’na dair son gelişmeleri AA Washington Muhabiri Hakan Çopur ile konuştuk.

Betül Sümeyye Us  | 23.09.2025 - Güncelleme : 23.09.2025
80. BM Genel Kurulu’nun gündeminde neler var?

