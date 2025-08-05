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Atina’daki Gazze grafitileri Yunanistan ve İsrail arasında nasıl krize dönüştü?

Faruk Çalışkan  | 05.08.2025 - Güncelleme : 05.08.2025
Atina’daki Gazze grafitileri Yunanistan ve İsrail arasında nasıl krize dönüştü?

Ankara
Atina Belediye Başkanı Haris Dukas, İsrail’in Gazze’deki soykırımına tepki için yapılan duvar yazılarını “antisemitik” bulan, İsrail’in Atinadaki büyükelçisine sert tepki gösterdi. Dukas, Gazze’de devam eden soykırımı görmezden gelen bu tutumun kabul edilemez olduğunu belirtti. Anadolu Ajansı Atina Muhabiri Derya Gülnaz Özcan ile konuştuk.

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