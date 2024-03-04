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9. Uluslararası İstanbul Yayımcılık Profesyonel Buluşmaları’nda neler olacak?

Ümmühan Atak  | 04.03.2024 - Güncelleme : 04.03.2024
9. Uluslararası İstanbul Yayımcılık Profesyonel Buluşmaları’nda neler olacak?

Ankara
Bu yıl dokuzuncusu düzenlenen “Uluslararası İstanbul Yayımcılık Profesyonel Buluşmaları” yarın başlıyor. 93 ülkeden katılımın gerçekleşeceği buluşmalarda 383 katılımcı yer alacak. Detayları Türkiye Basım Yayın Meslek Birliği (TBYM) Başkanı Mehmet Burhan Genç ile konuştuk.

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