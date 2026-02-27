28 Şubat ‘postmodern darbe’nin üzerinden 29 yıl geçti
İstanbul
"Postmodern darbe" olarak tarihe geçen 28 Şubat 1997 Milli Güvenlik Kurulu Toplantısı sonrası başörtüsü nedeniyle 13 yıl eğitimine ara vermek zorunda kalan Emine İlyas, 2017 yılında 28 Şubat mağdurlarının sesi olabilmek için “28 Şubat Öğrenci Derneği”ni kurdu. Halen derneğin Kurucu Genel Başkanı olan İlyas, 28 Şubat sürecini ve bugünlere yansımalarını AA Podcast için anlattı.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.