2027 FIFA Kadınlar Dünya Kupası Avrupa Elemeleri ilk maçında Malta ile karşılaşacak A Milli Kadın Futbol Takımı için Riva’daki federasyon tesislerinde medya günü düzenleniyor
28 Şubat ‘postmodern darbe’nin üzerinden 29 yıl geçti

Ümmühan Atak  | 27.02.2026 - Güncelleme : 27.02.2026
28 Şubat ‘postmodern darbe’nin üzerinden 29 yıl geçti

İstanbul

"Postmodern darbe" olarak tarihe geçen 28 Şubat 1997 Milli Güvenlik Kurulu Toplantısı sonrası başörtüsü nedeniyle 13 yıl eğitimine ara vermek zorunda kalan Emine İlyas, 2017 yılında 28 Şubat mağdurlarının sesi olabilmek için “28 Şubat Öğrenci Derneği”ni kurdu. Halen derneğin Kurucu Genel Başkanı olan İlyas, 28 Şubat sürecini ve bugünlere yansımalarını AA Podcast için anlattı.

