“Leyla Sumud” bebek, Sumud filosuna nasıl heyecan kattı?
İstanbul
Gazze'ye insani yardım götürmek için yola çıkan Sumud Filosu, aktivistlerden biri olan Dilek Tekocak'ın torununun doğum haberiyle büyük sevinç yaşadı. Bebeğe "Leyla Sumud" adı konmasını isteyen aktivistler arasındaki dostluğu ve filodaki son durumu, Dilek Tekocak ile konuştuk.