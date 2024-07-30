Milli boksör Kaan Aykutsun Paris 2024'e veda etti
Paris 2024 Olimpiyat Oyunları boks branşında milli sporcu Kaan Aykutsun, son 16 turunda Kübalı Arlen Lopez Cardona'ya 5-0 yenilerek, organizasyondan elendi.
Paris
Fransa'nın başkenti Paris'teki North Paris Arena'da yapılan erkekler 80 kilo son 16 tur maçında milli boksör Kaan Aykutsun, son 2 olimpiyatın şampiyonu Kübalı Arlen Lopez Cardona ile mücadele etti.
İyi mücadele etmesine rağmen rakibine 5-0 yenilen Kaan Aykutsun, organizasyona veda etti.
Bu arada Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, müsabakayı salonda izledi. Bakan Bak, müsabaka sonunda bir araya geldiği Kaan'ı teselli etti.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.