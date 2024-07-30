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Spor, Paris 2024

Milli boksör Kaan Aykutsun Paris 2024'e veda etti

Paris 2024 Olimpiyat Oyunları boks branşında milli sporcu Kaan Aykutsun, son 16 turunda Kübalı Arlen Lopez Cardona'ya 5-0 yenilerek, organizasyondan elendi.

Muhammed Boztepe  | 30.07.2024 - Güncelleme : 30.07.2024
Milli boksör Kaan Aykutsun Paris 2024'e veda etti

Paris

Fransa'nın başkenti Paris'teki North Paris Arena'da yapılan erkekler 80 kilo son 16 tur maçında milli boksör Kaan Aykutsun, son 2 olimpiyatın şampiyonu Kübalı Arlen Lopez Cardona ile mücadele etti.

İyi mücadele etmesine rağmen rakibine 5-0 yenilen Kaan Aykutsun, organizasyona veda etti.

Bu arada Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, müsabakayı salonda izledi. Bakan Bak, müsabaka sonunda bir araya geldiği Kaan'ı teselli etti.

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