Spor

Milli boksörler Dünya Boks Şampiyonası'nda çeyrek finale yükseldi

İngiltere'de devam eden Dünya Boks Şampiyonası'nda milli sporcular Busenaz Sürmeneli, Hatice Akbaş ve Emrah Yaşar çeyrek finale çıktı.

Halil İbrahim Avşar  | 09.09.2025 - Güncelleme : 09.09.2025
Milli boksörler Dünya Boks Şampiyonası'nda çeyrek finale yükseldi

Ankara

Liverpool kentindeki organizasyonun beşinci gününde 6 milli boksör, son 16 turunda mücadele etti.

Olimpiyat şampiyonu Busenaz Sürmeneli (65 kilo) Kolombiyalı Angie Paola Valdes Pana'yı, olimpiyat ikincisi Hatice Akbaş (54 kilo) ise Hint Sakshi Sakshi'yi yenerek çeyrek finale yükseldi.

Çinli Lifeng Xie ile yaptığı karşılaşmayı kazanan Emrah Yaşar da erkekler 90 kiloda adını son 8 sporcu arasına yazdırdı.

Erkekler 70 kiloda Necat Ekinci, 75 kiloda Sultan Osmanlı ve +90 kiloda Mücahit İlyas, son 16 turunda rakiplerine yenilerek elendi.

Organizasyonun altıncı gününde milli boksörler Buse Naz Çakıroğlu, Gizem Özer, Ayşe Çağırır, Sema Çalışkan, Samet Gümüş ve Samet Ersoy ringe çıkacak.

