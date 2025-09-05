Dolar
Spor, Dünyadan Spor

Dünya Boks Şampiyonası, İngiltere'de başladı

Dünya Boks Federasyonu tarafından düzenlenen ve Uluslararası Olimpiyat Komitesi (IOC) tarafından da tanınan 2025 Dünya Boks Şampiyonası, İngiltere'de başladı.

Salih Ulaş Şahan  | 05.09.2025 - Güncelleme : 05.09.2025
Dünya Boks Şampiyonası, İngiltere'de başladı

Ankara

Türkiye Boks Federasyonunun açıklamasına göre Liverpool kentindeki M&S Bank Arena'da gerçekleştirilen organizasyonda kadın ve erkeklerde çeşitli kilolarda karşılaşmalar yapıldı.

Kadınlar 75 kiloda Büşra Işıldar, Polonyalı rakibi Oliwia Toborek'i mağlup ederek adını bir üst tura yazdırdı.

Erkekler 60 kiloda Mehmethan Çınar, Çinli rakibi Jiasheng Xu'yu; Emrah Yaşar da 90 kiloda Kübalı rakibi Williams Vaillant'ı yenerek bir üst tura yükseldi.

Kaan Aykutsun ise erkekler 80 kilo karşılaşmasında Kırgızistan'dan Omurbek Bekzhigit'e mağlup olarak turnuvaya veda etti.

Organizasyonda bugün erkeklerde Samet Gümüş (50 kilo), Sultan Osmanlı (75 kilo) ve Mücahit İlyas (+90 kilo) ringe çıkacak.

