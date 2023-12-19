TBMM Adalet Komisyonu Başkanı Yüksel: Anadolu Ajansı çalışanlarının basın özgürlüğü için mücadeleleri çok değerlidir
TBMM Adalet Komisyonu Başkanı ve AK Parti İstanbul Milletvekili Cüneyt Yüksel, "Anadolu Ajansının 'Kanıt' kitabını çok önemli buluyorum. İsrail'in savaş suçlarının en önemli delilleri, Anadolu Ajansının gazetecilerinin değerli çalışmalarıdır." dedi.
Ankara
CSO Ada Ankara'da düzenlenen Anadolu Ajansının (AA) "Istanbul Photo Awards 2023" sergisi açılış törenine katılan Yüksel, AA Yönetim Kurulu Başkanı ve Genel Müdürü Serdar Karagöz'den sergiye ilişkin bilgi aldı.
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Yüksel, AA muhabirine, İsrail'in Gazze'de işlediği insanlık ve savaş suçları ile AA'nın bunları, belge niteliğindeki fotoğraflarla gözler önüne serdiği "Kanıt" kitabına ilişkin değerlendirmelerde bulundu.
İsrail'in Gazze'de uluslararası hukuk kurallarını hiçe saydığını ve soykırım yaptığını anlatan Yüksel, bunların cezasız kalmaması için 3 binden fazla avukatla Lahey'deki Uluslararası Ceza Mahkemesine (UCM) başvuruda bulunduklarını anımsattı.
Yüksel, başvuruda, İsrail'in savaş suçu işlediğine ilişkin sundukları delillerin birçoğunun, AA'nın çektiği video ve fotoğraflardan oluştuğunu belirterek, "Anadolu Ajansının 'Kanıt' kitabını, çalışmasını çok önemli ve değerli buluyorum. Çünkü, mesela fosfor bombalarının orada kullanılmış olması çok açık bir savaş suçu, hastanelerin bombalanması, sivillerin öldürülmesi savaş suçudur. Bu suçların en önemli delilleri de bu kitapta yer alan, Anadolu Ajansının gazetecilerinin oradaki değerli çalışmalarıdır." değerlendirmesinde bulundu.
"Hakikatin ortaya çıkartılması için en önemli delilleri oluşturuyor"
Yüksel, UCM'de görüştükleri savcıların, kendilerine "biz somut delillere bakarız" dediğini aktararak, "Biz de 'işte size somut deliller, her gün gözlerimizin önünde olan, televizyonlardan izlediğimiz, fotoğraflarını gördüğümüz hakikat' dedik. Aslında bir yargılamanın en önemli amacı hakikati ortaya çıkartmak. Bu fotoğraflar da hakikatin ortaya çıkartılması için en önemli delilleri oluşturuyor." dedi.
İsrail tarafından Gazze'de basın mensuplarının, Birleşmiş Milletler personelinin, sivillerin öldürüldüğüne dikkati çeken Yüksel, "İsrail'in, işlemiş olduğu insanlığa karşı suçlar, savaş suçları ve soykırım suçlarından yargılanacağı ve gereken cezaların verileceği, bu suçları işleyenler hakkında en hızlı şekilde yakalama kararı çıkarılarak bu suçların işlenmesinin önleneceği ve mağdurların da tazminat alacağı şekilde Uluslararası Ceza Mahkemesinden sonuç çıkmasını ümit ediyorum." diye konuştu.
"Kitapta yer alan ek kanıtlar, deliller Uluslararası Ceza Mahkemesine sunulacak"
Yüksel, UCM'de Filistinli mağdurları savunan Fransız Avukat Gilles Devers'in AA muhabirlerinin çektiği fotoğraf ve videoları, İsrail'in işlediği suçları ortaya koyan kanıtlar olarak nitelendirdiğine işaret ederek, "Önümüzdeki günlerde yine bu kitapta yer alan ek kanıtlar, deliller Uluslararası Ceza Mahkemesine sunulacak." dedi.
Batı ülkelerinin sürekli basın ve ifade özgürlüğünden bahsettiğine işaret eden Yüksel, "Aslında Anadolu Ajansının oradaki çalışanlarının, basın özgürlüğü, ifade özgürlüğü ve bizlerin haber alma özgürlüğü için mücadeleleri çok değerlidir. Bunlar için orada hayatını veren basın şehitleri olduğunu da görüyoruz ama Batı'da bunların görülmediği ve neredeyse önemsizleştirildiği bir dünya görüyoruz." ifadelerini kullandı.
Yüksel, AA'ya yaptığı değerli çalışmalardan dolayı teşekkür etti.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.