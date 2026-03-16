Trump, Hürmüz Boğazı'nın güvenliği için 7 ülkeyle görüşüldüğünü belirtti
ABD Başkanı Donald Trump, ABD ve İsrail'in İran'a yönelik saldırıları ve İran'ın misillemelerine ilişkin gelişmeler sürerken, Hürmüz Boğazı'nın güvenliğinin sağlanması konusunda 7 ülkeyle görüşmeler yürüttüklerini açıkladı.
Ankara
ABD basınında yer alan haberlere göre Trump, Air Force One uçağında, gazetecilere Hürmüz Boğazı'nın güvenliğine ilişkin açıklama yaptı.
- Hürmüz Boğazı krizi, petrol piyasalarında görülen en büyük arz şokunu tetikliyor
- İran, ABD ve saldırının ortaklarına Hürmüz Boğazı'ndan geçme hakkı tanımayacağını yineledi
- Hamaney: Hürmüz Boğazı kapalı kalmaya devam etmelidir
- Trump'tan "İran Hürmüz Boğazı'nı kapatırsa ABD 20 kat daha sert karşılık verecek" tehdidi
Bu konuda 7 ülkeyle görüştüklerini aktaran Trump, "Petrolün büyük bir kısmını, yani yaklaşık yüzde 90'ını boğazdan temin ediyorlar. Ben de 'Girmek ister misiniz?' dedim. Bakalım ne olacak. Belki gelirler, belki de gelmezler." ifadesini kullandı.
Trump, boğazdan deniz yoluyla taşınan ham petrolün büyük kısmını kullanan Çin'e de işbirliği teklif ettikleri bilgisini paylaştı.
Savaşın bitmesiyle birlikte petrol fiyatlarının düşeceğini savunan Trump, savaşın "oldukça hızlı bir şekilde" sona ereceğini belirtti.
Donald Trump, ayrıca sosyal medyada İran'ın yeni lideri Mücteba Hamaney'in 250 bin kişi tarafından alkışlandığını gösteren videoya ilişkin değerlendirmede bulundu.
Söz konusu videonun yapay zeka tarafından üretildiğini öne süren Trump,"Tamamen yapay zeka tarafından üretildi. Böyle bir olay hiç yaşanmadı. Medya bunun yaşanmadığını biliyordu, ama sanki büyük bir destek varmış gibi olayı abarttılar. Aslında hiçbir destekleri yok." diye konuştu.
Küba'ya ilişkin açıklamalar
Trump, "Küba da bir anlaşma yapmak istiyor. Ve bence çok yakında bir anlaşma yapacağız veya ne gerekiyorsa yapacağız." sözlerini sarf etti.
Küba'da "şiddet ve zulümle" ülkeden kovulan ve aileleri öldürülen birçok kişinin olduğunu savunan Trump, "Yani Küba ile görüşüyoruz, ancak Küba'dan önce İran'la görüşeceğiz." dedi.
Küba Devlet Başkanı Miguel Diaz-Canel, 13 Mart'ta ABD ile iki ülke arasındaki anlaşmazlıkların çözümüne yönelik görüşmeler yapıldığını bildirmişti.
Trump'ın uluslararası koalisyon kurmaya çalıştığı iddia edildi
Axios haber sitesinin ismini vermek istemeyen dört yetkiliye dayandırdığı haberine göre, Trump yönetimi Hürmüz Boğazı'ndan gemilerin serbest ve güvenli şekilde geçebilmesi için diplomatik temaslarda bulundu.
ABD'li bir yetkiliye göre, Trump ve üst düzey yetkililer, "çok uluslu koalisyon" oluşturmak için hafta sonu telefon görüşmeleri gerçekleştirdi.
Üst düzey yetkili, Trump'ın bu hafta bazı ülkelerden resmi destek açıklamaları beklediğini ve böylece "Hürmüz Koalisyonu" olarak isimlendirdiği oluşumu hayata geçirmeyi hedeflediğini kaydetti.
Görüşmeler hakkında bilgi sahibi bir kaynak, öncelikle diğer ülkelerden siyasi taahhüt almaya odaklanıldığı, askeri envanter ve sevkiyat takvimi gibi operasyonel detayların ise daha sonra netleşeceği bilgisini verdi.
Koalisyona dahil olacak ülkelerden savaş gemileri, insansız hava araçları (İHA) ve askeri operasyona katkı sağlayacak ekipmanların talep edileceği aktarıldı.
ABD'li yetkililer, Basra Körfezi'ndeki durumun devam etmesi durumunda, Trump'ın İran'ın petrol terminallerinden Hark Adası'nı ele geçirme seçeneğini değerlendirdiğini belirtti.
Bunun için ABD'nin bölgeye karadan askeri müdahale etmesi gerektiği vurgulanıyor.
Ayrıca bu durum karşısında İran'ın Körfez ülkelerine ve özellikle Suudi Arabistan'daki petrol tesisleri ile boru hatlarına misilleme saldırıları düzenlemesinden endişe ediliyor.
İran, ABD ile İsrail'in ülkeye saldırıları sonrasında Hürmüz Boğazı'nı saldırılarla bağlantılı ülkelere ait gemilerin geçişine kapatmıştı.
Trump, birçok ülkenin, Hürmüz Boğazı'nın açık ve güvenli kalmasını sağlamak amacıyla bölgeye savaş gemilerini göndereceğini ileri sürmüştü.
Başkan Trump, Hürmüz Boğazı'nın güvenliğinin "buradan petrol tedarik eden ülkeler tarafından" sağlanması gerektiğini belirtmişti.