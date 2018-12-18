Acil sağlık ve UMKE ekiplerinin tercihi 'Bir avuç arı' oldu

Bolu'daki acil sağlık ve UMKE ekipleri, oylamaya katılarak "haber", "yaşam" ve "spor" kategorilerindeki fotoğraflara oy verdi.

BOLU

Bolu Sağlık Müdürlüğünde görevli acil sağlık ve Ulusal Medikal Kurtarma (UMKE) ekipleri, Anadolu Ajansının (AA) "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı.

112 Komuta Merkezi'nde görevli ekipler ile ambulanslarda çalışan sağlık görevlileri ve UMKE ekipleri, "haber", yaşam" ve "spor" kategorilerde oylamaya sunulan fotoğraflara oy verdi.

AA muhabirinden fotoğraflar hakkında bilgi alan sağlık çalışanları, daha sonra fotoğrafları oyladı.

112 Komuta Merkezi doktoru Cemal Nadir, "haber" kategorisinde Ashraf Amra'nın "Gaz bombası ağzına girdi", "yaşam" kategorisinde Yahya Sezgin'in "Bir avuç arı" ve "spor" kategorisinde Ali İhsan Öztürk'ün "Atlı savaş oyunu" fotoğraflarına oy verdi.

Nadir, AA'ya bu güzel kareleri kendileriyle buluşturduğu için teşekkür ederek, "Aslında hepsi birbirinden güzel. Ama biz birkaç fotoğraf seçtik. Daha çok anı yakalamak ile alakalı karar verdik." diye konuştu.

Bolu'da yaşanan birçok trafik kazası, yangın ve kurtarma olaylarında bölgeye ilk ulaşan ekiplerin arasında olan UMKE görevlileri de AA "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı.

Fotoğrafları tek tek inceleyen UMKE ekipleri tercihlerini "haber" kategorisinde Emin Sansar'ın "Burseya Dağı'na Türk bayrağı", "yaşam" kategorisinde İlhami Çetin'in "Ali Dede ve kedisi", "spor" kategorisinde Ali Atmaca'nın "Ata sporu" adlı fotoğraflarından yana kullandı.

UMKE ekibinde acil tıp teknisyeni olarak görev yapan İzzet Özcan, AA'nın başlattığı "Yılın Fotoğrafı" oylaması kapsamında oy kullandıklarını belirterek, "Beğendiğimiz fotoğraflara oy verdik. Gerçekten aralarında çok güzel fotoğraflar var. AA'ya bu uygulama için teşekkür ediyoruz." ifadelerini kullandı.

Muhabir: Zafer Göder